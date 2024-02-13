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15:43, 13 февраля 2024Наука и техника

Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

МО РФ: комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по кораблям противника. Об этом со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота сообщает ТАСС.

«Ракетчики Ленинградской ВМБ флота в рамках учения на побережье Финского залива отработали задачи по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановке», — заявили в Минобороны (МО) России.

В ходе учений экипажи стартовых батарей ракетных комплексов продемонстрировали, в частности, различные способы размещения военной техники.

Всего в тактических учениях было задействовано более 50 военных и 10 единиц техники.

В апреле прошлого года в МО РФ заявили, что в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота развернули береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на позициях на Камчатке и Курилах.

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      Иван Потапов
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