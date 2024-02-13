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18:58, 13 февраля 2024Культура

Лолита отреагировала на новость об отмене ее юбилейного тура

Певица Лолита заявила, что не планировала отправляться в юбилейный тур по России

Фото: Petrov Sergeyv / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на новость о том, что ее юбилейный тур отменен в связи с участием в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее слова приводит РБК.

Артистка заявила, что в ближайшее время не планировала отправляться в юбилейный тур, так как отработала его еще до Нового года. «После [Нового года] были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», — заявила исполнительница.

Ранее появилась информация, что юбилейный тур Милявской по России полностью отменят. Отмечалось, что подобных мер добивались общественные деятели после появления Лолиты на «голой вечеринке».

Тогда же известный российский продюсер Павел Рудченко допустил завершение карьеры певицы на фоне ее участия в скандальном мероприятии.

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      Анастасия Астахова
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