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21:37, 13 февраля 2024Россия

Мансарда горящей многоэтажки в Анапе обрушилась по всей площади

РИА Новости: мансарда горящей 11-этажки в Анапе обрушилась по всей площади

Фото: МЧС России

Мансарда горящего многоэтажного жилого дома в Анапе обрушилась по всей площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что в результате возгорания по адресу улица Объездная, дом 9, пострадали 32 квартиры.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из здания 440 человек, из них 112 детей. Один человек пострадал. В настоящее время в городе организованы три пункта временного размещения.

Пожар начался в мансарде 11-го этажа. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

Ранее в сети появилось видео с полыхающим в Анапе домом. На кадрах видно, что огонь охватил почти всю площадь здания.

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      Марина Совина
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