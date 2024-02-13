Мансарда горящей многоэтажки в Анапе обрушилась по всей площади
РИА Новости: мансарда горящей 11-этажки в Анапе обрушилась по всей площади
Мансарда горящего многоэтажного жилого дома в Анапе обрушилась по всей площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Собеседник агентства уточнил, что в результате возгорания по адресу улица Объездная, дом 9, пострадали 32 квартиры.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из здания 440 человек, из них 112 детей. Один человек пострадал. В настоящее время в городе организованы три пункта временного размещения.
Пожар начался в мансарде 11-го этажа. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.
Ранее в сети появилось видео с полыхающим в Анапе домом. На кадрах видно, что огонь охватил почти всю площадь здания.