Минобороны России заявило о потере ВСУ до 1145 человек в зоне СВО за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1145 человек. Данные об этом раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Согласно озвученной информации, наибольшие потери — до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины и 25 автомобилей — Киев понес на донецком направлении спецоперации, где подразделениям Южной группировки российских войск удалось занять более выгодные рубежи и позиции. На краснолиманском направлении бойцы Вооруженных сил России уничтожили или ранили до 310 солдат противника, а также поразили два танка, восемь боевых бронемашин, 27 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Помимо этого, на южнодонецком направлении спецоперации ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), две боевые бронемашины, артиллерийскую система М777 американского производства, три автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы, на купянском направлении — до 180 бойцов, две БМП, два бронетранспортера и пять автомобилей. Еще до 80 человек и два автомобиля поражены на херсонском направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь потери Украины в зоне спецоперации превысили 23 тысячи человек. Он также отчитался, что в минувшем месяце российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Веселое, Крахмальное и Табаевку.