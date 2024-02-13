МВД начало проверки торговых точек для приостановки продажи опасной минералки

МВД проводит рейды по торговым точкам для приостановки продажи воды «Джермук»

Во Владикавказе полицейские выясняют, как в магазин попала опасная для здоровья минеральная вода. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сотрудники МВД и Роспотребнадзора изъяли из магазина и направили на экспертизу всю партию минеральной воды. Кроме того, сейчас проводятся рейды по торговым точкам для приостановки продажи воды «Джермук». А склад официального дистрибьютора фирмы-производителя опечатан.

Ранее стало известно, что житель Владикавказа получил ожог пищевода, сделав глоток из бутылки с минералкой этого бренда. Врачи не смогли его спасти. Позже выяснилось, что в емкости, из которой попил мужчина, вместо минералки оказался уксус.

В свою очередь, издание Baza пишет в Telegram, что пострадавший 65-летний россиянин купил несколько бутылок минералки «Джермук» на одном из местных рынков. Что находилось в остальных емкостях, не уточняется.