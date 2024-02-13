На Украине заявили о росте коррупции за последние два года

Глава ГАС Басалаева: многие на Украине восприняли СВО как способ заработка

За последние два года на Украине выросло количество нарушений, выявленных при госзакупках. Об этом глава Государственной аудиторской службы (ГАС) республики Алла Басалаева заявила в интервью агентству «Украинские новости».

По ее словам, в 2021 году госаудиторы проверили свыше 1,5 тысячи объектов и обнаружили нарушения, которые привели к потерям для бюджета на сумму 14,75 миллиарда гривен (около 392 миллионов долларов. Она отметила, что в 2022-м аудитом было охвачено менее тысячи объектов, однако итоговая сумма убытков по результатам проверки достигла почти 100 миллиардов гривен (более 2,6 миллиарда долларов).

«А в 2023 году по результатам проверки более тысячи объектов зафиксировано убытков уже на 211 миллиардов гривен (свыше 5,5 миллиарда долларов)», — добавила руководитель ведомства. По мнению Басалаевой, после начала российской специальной военной операции на Украине многие восприняли боевые действия «как способ заработка за счет государственных средств».

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявлял, что в Вашингтоне осведомлены о персональной коррумпированности президента Украины Владимира Зеленского. До этого сообщалось, что в ходе встречи с американскими сенаторами в США украинский лидер пытался убедить их в том, что проблема коррупции в республике не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи Киеву.