Начальников украинских СИЗО объявили в розыск из-за пыток российских военных

МВД объявило в розыск двух начальников украинских СИЗО, где пытали военных ВС РФ

МВД России объявило в розыск двух начальников украинских следственных изоляторов (СИЗО), в которых пытали военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. Это следует из базы ведомства.

Начальники СИЗО Киева и Харькова Александр Балдук и Евгений Бартощак разыскиваются по уголовной статье. Другие подробности возбужденных в отношении них уголовных дел не раскрываются.

В мае 2022 года Следственный комитет потребовал заочно арестовать начальника киевского СИЗО за пытки попавших в плен российских военных. Тогда Балдуку предъявили обвинение по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением или военнопленными»).

