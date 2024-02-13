Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Торги на фондовом рынке Мосбиржи остановили из-за ошибки сервера

Причиной остановки торгов на Московской бирже, произошедшей 13 февраля в 13:58 мск, стала аппаратная ошибка основного сервера, следует из сообщения, опубликованного на сайте площадки. Там же говорится о возобновлении торгов а фондовом рынке с 15:45.

Мосбиржа извинилась за доставленные неудобства, указав, что, согласно действующим процедурам, при подобных происшествиях осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более часа.

Отмечается, что торги срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции ведутся в штатном режиме.