Нетаньяху отверг план «Моссада» и ЦАХАЛ по сделке с ХАМАС

Kan: Нетаньяху отверг план «Моссада» и ЦАХАЛ по сделке с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план по сделке ХАМАС за несколько часов до вылета израильской делегации на переговоры в Каир. Об этом сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источник.

Авторами плана выступили глава разведки «Моссад» Давид Барнеа, директор Службы общей безопасности Ронен Бар и и представители ЦАХАЛ. Главный пункт их инициативы — сделка с палестинским движением ради освобождения заложников.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден давал негативные оценки поведению Нетаньяху, называя его в кулуарах «засранцем».