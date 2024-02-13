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00:56, 14 февраля 2024Мир

Нетаньяху отверг план «Моссада» и ЦАХАЛ по сделке с ХАМАС

Kan: Нетаньяху отверг план «Моссада» и ЦАХАЛ по сделке с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план по сделке ХАМАС за несколько часов до вылета израильской делегации на переговоры в Каир. Об этом сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источник.

Авторами плана выступили глава разведки «Моссад» Давид Барнеа, директор Службы общей безопасности Ронен Бар и и представители ЦАХАЛ. Главный пункт их инициативы — сделка с палестинским движением ради освобождения заложников.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден давал негативные оценки поведению Нетаньяху, называя его в кулуарах «засранцем».

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      Марина Совина
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