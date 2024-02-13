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09:05, 13 февраля 2024Ценности

Невеста решила сэкономить на свадебном платье и подверглась насмешкам в сети

Фото: @KIMBERLEYMCCARTHY_/ TikTok

Невеста решила сэкономить на свадебном платье и подверглась насмешкам в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Кимберли Маккарти опубликовала снимок, на котором показала свой наряд на торжество. На размещенном фото она запечатлена в белом длинном платье, оформленном глубоким декольте. В видео девушка заявила, что приобрела его на распродаже в магазине New Look за 24 фунта стерлингов (около 2,7 тысячи рублей).

Зрители обратили внимание на одну деталь, о которой они принялись писать в комментариях под роликом. «Платью нужен утюг», «Неплохое, но следовало его отпарить или погладить», «Вам забыли принести утюг?» — шутили они.

В декабре 2023 года невеста Шакила Джонсон из Южно-Африканской Республики купила дешевый свадебный наряд на сайте ретейлера Shein и восхитила пользователей сети. В размещенном видео девушка предстала в белом облегающем макси-платье, обнажающем спину и плечи, которое она приобрела за 38,49 фунта стерлингов (примерно четыре тысячи рублей).

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      Мария Винар
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