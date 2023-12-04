Пользователей сети восхитила невеста в свадебном платье за четыре тысячи рублей

Невеста Шакила Джонсон из Южно-Африканской Республики купила дешевый свадебный наряд на сайте ретейлера Shein и восхитила пользователей сети. Видео с торжества опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

На кадрах девушка предстала в белом облегающем макси-платье, обнажающем спину и плечи, которое она приобрела за 38,49 фунта стерлингов (примерно четыре тысячи рублей). Предмет гардероба был украшен шлейфом и прозрачной накидкой с воротом, оформленным бусинами и блестящими камнями. Также образ блогерши дополняли прозрачные остроносые туфли с объемными серебристыми цветами в передней части изделия.

Зрители оценили внешний вид юзерши в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Мне полностью нравится образ», «Прекрасно», «Смотрится шикарно», — заявили они.

В ноябре пользовательница сети Хана (фамилия неизвестна) с никнеймом thisishanab показала свой свадебный наряд и возмутила зрителей. Девушка примерила белое корсетное мини-платье с длинными рукавами и отделкой из кружева. При этом данный предмет гардероба сдавливал бюст девушки и обнажал большую его часть.