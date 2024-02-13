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13:56, 13 февраля 2024Культура

Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

Режиссер «Ералаша» Белостоцкий рассказал, что работает фельдшером на СВО
Илья Белостоцкий

Илья Белостоцкий. Кадр: На Благо Мира / YouTube

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, который был осужден на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, рассказал, чем занимается в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит MSK1.RU

Белостоцкий отметил, что принял решение отправиться в зону СВО после того, как в колонию, где он отбывал наказание, приехали представители Минобороны. «В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, "Док", говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно. Я, скорее, фельдшер: в свое время не доучился до конца в мединституте», — рассказал бывший режиссер.

Он подчеркнул, что рад тому, что «снова стал полезен и востребован». «И оно, это ощущение, с лихвой компенсирует все тяготы службы, все ее риски и опасности», — добавил Белостоцкий.

В декабре стало известно, что осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» ушел на СВО.

В октябре 2020 года режиссер был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении детей и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали местонахождение кинематографиста, рассказывая всем, что он тяжело болен и не может выйти на связь.

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