Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» ушел на СВО

Осужденный за совращение мальчика режиссер «Ералаша» Белостоцкий ушел на СВО

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, который был осужден на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом изданию MSK1.RU рассказала его сестра.

Белостоцкому оставалось около 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный срок в 14 лет был сокращен вдвое. По словам родственницы бывшего заключенного, он подписал контракт с Минобороны еще в октябре и сейчас редко выходит на связь.

Еще 5 ноября на странице Белостоцкого во «ВКонтакте» появился пост, который посвящен его решению уйти на СВО. Он признался, что среди его друзей и знакомых есть люди, которые осуждают его поступок, однако «во все времена позор принято было смывать кровью».

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», — написал режиссер.

В октябре 2020 года режиссер был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении детей и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали местонахождение кинематографиста, рассказывая всем, что тот тяжело болен и не может выйти на связь. Один из свидетелей рассказал о коллекции детского порно, которая была найдена в ходе обыска дома у Белостоцкого. В период с 5 по 6 ноября 2018 года Белостоцкий в своей квартире домогался малолетнего мальчика, который не мог оказать ему сопротивление, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры Москвы.