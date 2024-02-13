Пассажиры разгромили аэропорт и избили сотрудников из-за отмены рейса

The Cable: пассажиры разгромили аэропорт в Нигерии из-за отмены рейса

Недовольные отменой рейса пассажиры разгромили международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда в Нигерии. Об этом сообщает The Cable.

Уточняется, что после того, как авиакомпания Dana Air перенесла вылет с 11 на 12 февраля, а потом и вовсе его отменила, ее разгневанные клиенты начали ломать оборудование в воздушной гавани и избивать находившихся в здании сотрудников.

Представители перевозчика, в свою очередь, заявили, что рейс был задержан по соображениям безопасности и что все пассажиры получат компенсацию.

Ранее россиянин опоздал на рейс, разозлился и разнес стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа» в Шереметьево. Нарушителя задержали и составили на него протокол об административном правонарушении.

