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17:42, 13 февраля 2024Путешествия

Пассажиры разгромили аэропорт и избили сотрудников из-за отмены рейса

The Cable: пассажиры разгромили аэропорт в Нигерии из-за отмены рейса

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Недовольные отменой рейса пассажиры разгромили международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда в Нигерии. Об этом сообщает The Cable.

Уточняется, что после того, как авиакомпания Dana Air перенесла вылет с 11 на 12 февраля, а потом и вовсе его отменила, ее разгневанные клиенты начали ломать оборудование в воздушной гавани и избивать находившихся в здании сотрудников.

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Представители перевозчика, в свою очередь, заявили, что рейс был задержан по соображениям безопасности и что все пассажиры получат компенсацию.

Ранее россиянин опоздал на рейс, разозлился и разнес стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа» в Шереметьево. Нарушителя задержали и составили на него протокол об административном правонарушении.

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      Марина Черняк
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