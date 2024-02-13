Популярная 45-летняя модель показала фигуру в прозрачном наряде без бюстгальтера

Популярная английская модель Либерти Росс показала фигуру в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

45-летняя манекенщица появилась на красной дорожке пляжного клуба Encore в Лас-Вегасе. Знаменитость предстала перед публикой в оголяющем тело прозрачном боди и черных трусах с высокой посадкой. Кроме того, она надела куртку-бомбер, капроновые колготки, кожаные наколенники и ботфорты на толстом каблуке.

Визажисты решили сделать в макияже звезды акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в легкие локоны.

Ранее популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным фото из сауны. 58-летняя знаменитость позировала в раздельном купальнике розового цвета, лежа на деревянной скамье.