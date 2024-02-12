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07:00, 12 февраля 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса поделилась откровенным фото из сауны

Фото: @elizabethhurleybeach

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным фото из сауны. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 58-летняя знаменитость позирует в раздельном купальнике розового цвета, лежа на деревянной скамье. При этом на ее лице присутствует макияж в стиле smoky eyes и сияющий блеск на губах.

Поклонники оценили моложавый внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему она все еще такая красивая?», «Опасная красота», «Становишься только лучше, как хорошее вино», «Выглядит великолепно для своих 58», «Слишком горячо», — высказывались они.

В январе Элизабет Херли также снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Тогда она продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини белого цвета, верх которого был оформлен небольшими воланами, а низ — завязками на бедрах.

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      Мария Винар
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