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17:54, 13 февраля 2024Бывший СССР

Глава евродипломатии призвал Армению провести реформы для безвиза

Боррель призвал Армению провести реформы для достижения безвизового режима

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Армению провести реформы для достижения безвизового режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили варианты начать диалог о визовой либерализации. Я принял к сведению большой интерес Армении в этом и призвал продвинуть проведение реформ, чтобы достигнуть процесса по этому вопросу», — заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС — Армения.

Также, по заявлению политика, Евросоюз намерен усилить отношения с Арменией в сфере безопасности и обороны.

Ранее Жозеп Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза.

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      Валентин Карант
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