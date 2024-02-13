Глава евродипломатии призвал Армению провести реформы для безвиза
Боррель призвал Армению провести реформы для достижения безвизового режима
Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Армению провести реформы для достижения безвизового режима. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы обсудили варианты начать диалог о визовой либерализации. Я принял к сведению большой интерес Армении в этом и призвал продвинуть проведение реформ, чтобы достигнуть процесса по этому вопросу», — заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС — Армения.
Также, по заявлению политика, Евросоюз намерен усилить отношения с Арменией в сфере безопасности и обороны.
Ранее Жозеп Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза.