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15:37, 13 февраля 2024Среда обитания

Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на готовые квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под два процента годовых в новых регионах страны на готовые квартиры. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2 процента годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — сказано в перечне поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции главы государства, состоявшейся 14 декабря 2023 года. Ответственным за введение соответствующих мер президент назначил главу кабмина Михаила Мишустина.

Ранее в этот же день стало известно, что молодым семьям с детьми в России предложили давать скидку на семейную ипотеку при покупке больших квартир.

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      Полина Кислицына
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