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12:45, 13 февраля 2024Среда обитания

Скидку на ипотеку захотели делать некоторым россиянам

В России захотели давать скидки на семейную ипотеку при покупке больших квартир

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Молодым семьям с детьми в России захотели делать скидку на семейную ипотеку при покупке больших квартир. Это должно помочь некоторым россиянам улучшить условия и планировать сразу нескольких детей, пишет aif.ru.

«Как институт развития, мы предлагаем ввести дополнительное снижение ставок по семейной ипотеке при покупке квартир большей площади. Мы хорошо знаем, что стесненность жилищных условий является основным препятствием к расширению семьи на второго, третьего и последующих детей», — рассказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Однако власти пока не определились, будет ли привязана скидка на ипотеку к площади или к количеству детей в семье. Сторонники первого способа считают просторное жилье одним из главных условий для создания большой семьи, которое уведет людей от покупки студий. Те, кто поддерживает привязку скидки к составу семьи, поясняют, что большая площадь жилья сама по себе не делает людей многодетными родителями.

Ранее сообщалось, что российские семьи бросились скупать однокомнатные квартиры и студии — в 2023 году семейную ипотеку на такое жилье брали в 44 процентах случаев. Студии при этом берут чаще в качестве стартового жилья или с помощью маткапитала.

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      Нина Ташевская
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