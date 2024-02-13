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15:40, 13 февраля 2024Россия

Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

Реакция чиновника из Первоуральска Матафонова на задержание попала на видео

Российские журналисты сняли момент внезапного задержания временно исполняющего обязанности главы «Водоканала» Первоуральска Свердловской области Сергея Матафонова и его реакцию на происходяшее. Случившееся на заседании сняли корреспонденты канала «Интерра.ТВ», видео опубликовано в сообществе канала во «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, что после объявления о необходимости принятия меры пресечения в виде ареста в отношении чиновника в зале заседания повисает тишина. Затем, после того, как группа Росгвардии заходит за спину Матафонову, он пытается вести себя непринужденно и собирает в стопку документы, с которыми только что работал. Однако группа задержания требует от него завести руки за спину, а затем — уже жестче — повторяет приказ.

Во время задержания чиновник старался не смотреть в камеру и продолжил отводить взгляд, когда его «положили в пол». Затем Матафонова, не дав ему надеть верхнюю одежду, вывели на улицу, чтобы посадить в служебный автомобиль.

Известно, что в отношении врио главы городского «Водоканала» возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее полиция задержала блогера, называющего себя охотником за привидениями, во время прямого эфира в соцсети. Правоохранители приняли его за вора.

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      Марк Леонов
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