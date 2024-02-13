Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео
Российские журналисты сняли момент внезапного задержания временно исполняющего обязанности главы «Водоканала» Первоуральска Свердловской области Сергея Матафонова и его реакцию на происходяшее. Случившееся на заседании сняли корреспонденты канала «Интерра.ТВ», видео опубликовано в сообществе канала во «ВКонтакте».
На выложенных кадрах видно, что после объявления о необходимости принятия меры пресечения в виде ареста в отношении чиновника в зале заседания повисает тишина. Затем, после того, как группа Росгвардии заходит за спину Матафонову, он пытается вести себя непринужденно и собирает в стопку документы, с которыми только что работал. Однако группа задержания требует от него завести руки за спину, а затем — уже жестче — повторяет приказ.
Во время задержания чиновник старался не смотреть в камеру и продолжил отводить взгляд, когда его «положили в пол». Затем Матафонова, не дав ему надеть верхнюю одежду, вывели на улицу, чтобы посадить в служебный автомобиль.
Известно, что в отношении врио главы городского «Водоканала» возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
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