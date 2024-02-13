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16:57, 13 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали способы определить продаваемую после пожара квартиру

Эксперт Горбунов: узнайте у соседей, горела продаваемая квартира или нет

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Одним из важных критериев перед покупкой дома или квартиры является определение того, был там пожар или нет, поскольку проживание в таком объекте опасно для здоровья. Способы выяснить это россиянам назвал владелец компании по строительству и ремонту «Твой ремонт» Артем Горбунов в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, наиболее очевидными признаками того, что квартира или дом горели, являются наличие гари, копоти внутри помещения, оплавленная электропроводка, а также характерный запах, который не уходит на протяжении длительного времени. В случае, если возгорание было сильным, его следы можно заметить на фасаде дома либо в подъезде. Однако если собственник принял меры и вызвал ремонтную бригаду, то после ремонта ничто не будет напоминать о ЧП, которое ранее произошло в продаваемом жилье: рабочие могут зачистить все до бетона и удалить копоть, восстановить с нуля инженерные сети, поставить сантехнику, поменять радиаторы, а также загрунтовать, заштукатурить и зашпаклевать пол, стены и потолок в несколько слоев. Вместе с тем Горбунов отметил, что для того чтобы проживать в помещении, где был пожар, потребуется не только сделать ремонт, но и провести специальную очистку.

Специалист добавил, что информацию о пожаре можно поискать в СМИ, но эффективнее всего будет выяснить ее, расспросив соседей, которые обычно хорошо знакомы с историей расположенных рядом с ними квартир.

Ранее в этот же день россиянам назвали квартиры, которые будет тяжело продать в 2024 году.

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      Полина Кислицына
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