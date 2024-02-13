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10:30, 13 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способы выбрать идеальную технику для дома

Фото: Naomi Hebert / Unsplash

Встраиваемая техника отвечает всем требованиям владельца, эргономична, удобна, может быть очень стильной, но при этом она дорогая в ремонте и вызывает трудности при замене, предупредила дизайнер, основательница архитектурно-строительного бюро Flats Design Евгения Матвеенко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы выбрать идеальную технику для дома и объяснила, почему иногда стоит отказаться от индивидуального дизайна.

Матвеенко рассказала, что встраиваемая техника имеет массу преимуществ перед обычной: она эргономична, ее можно подобрать под стиль жилища, разместить в любом месте в помещении. «К тому же за встраиваемой техникой проще ухаживать. Представьте, насколько проще наводить чистоту, когда, например, между плитой и столешницей нет зазоров», — прокомментировала специалистка.

У такой техники есть и немало минусов. Прежде всего это цена: та же плита будет в полтора-два раза дороже, чем отдельно стоящая

Евгения Матвенкодизайнер

К тому же, по словам собеседницы «Ленты.ру», встраиваемая техника дорога в ремонте и менять ее сложнее. Если что-то сломается, то для починки придется разобрать полкухни. Если же деталь еще и ждать под заказ, велик риск прожить пару-тройку недель без холодильника или плиты, предупредила она. Кроме того, функционал у встраиваемой техники обычно ниже по сравнению с обычной.

При покупке техники можно сэкономить без ущерба для качества, обнадежила дизайнер. Для этого нужно лишь оценить, какой функционал на самом деле необходим. Матвеенко посоветовала выбирать посудомойку и стиральную машинку без функции сушки и с небольшим количеством программ, СВЧ-печь без гриля и пылесос без функции очистки воздуха — они стоят дешевле.

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«Подумайте, каких размеров вам нужна техника: стиральная машинка и холодильник меньшего объема стоят дешевле, чем крупные аналоги. Тут нужно исходить из габаритов вашей кухни или ванной и ваших потребностей. Если вы не собираетесь хранить в холодильнике продуктовый запас на полгода вперед, покупать большой не имеет смысла», — подытожила специалистка, призвав не гнаться за брендами, чтобы не переплачивать за пиар.

Ранее Евгения Матвеенко указала на ошибки, делающие и без того небольшое жилье совсем маленьким. По ее словам, многие стараются придвинуть мебель вплотную к стенам, считая, что так в середине остается больше пространства.

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      Вера Владзиевская
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