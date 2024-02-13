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09:18, 13 февраля 2024Россия

Россиянин подавился сосиской за завтраком и оказался в реанимации

В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и попал в реанимацию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской за завтраком в квартире на улице Коллонтай в Невском районе и попал в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянина привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики обнаружили в его дыхательных путях застрявший кусочек продукта.

Врачам не удалось спасти жителя Северной столицы.

До этого сообщалось, что на Рождественской улице на юго-востоке Москвы трехлетний мальчик потерял сознание из-за съеденной во время ужина сосиски. Родители оперативно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие врачи ничем не сумели помочь детсадовцу.

Еще раньше в Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением.

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      Анна Щербакова
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