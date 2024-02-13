Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на сильный запах нечистот у пляжа

Российская туристка побывала на отдыхе в Таиланде и пожаловалась на сильный запах нечистот и канализации рядом с популярным пляжем Потонг. Об этом она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Женщина уточнила, что между отелем, где она жила, и расположенном в пяти минутах от него пляжем протекает грязная река, в которую местные жители сливают отходы. «Запах везде стоит неприятный: сильно пахнет нечистотами, канализацией. Сам пляж грязноватый, но в первый день мы там купались», — поделилась она.

При этом два других пляжа — Ката и Карон — оказались, на ее взгляд, приятными. «Чистое, теплое море и обалденные закаты. Да и запаха такого сильного нет», — заметила россиянка.

Путешественница поделилась, что спонтанная поездка на двоих в октябре обошлась в 280 тысяч рублей. Из них 180 тысяч рублей были потрачены на сам тур, который включал перелет, проживание, завтраки и трансфер. Еще 100 тысяч рублей ушли на экскурсии, питание и дополнительные покупки.

«У кого есть возможность отдохнуть, не раздумывая, собирайтесь и езжайте. Мы ни разу не пожалели, что потратили накопленные на что-то "полезное" деньги», — заключила она.

Ранее другой россиянин, который отправился в Таиланд на зимовку, раскрыл свои траты на жизнь в этой стране. По его словам, в месяц у него уходит по 80 тысяч рублей, около половины этой суммы приходится на аренду небольшого дома.

