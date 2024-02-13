Российские Су-25 нанесли ракетный удар по пункту ВСУ в условиях воздействия РЭБ

Минобороны: Су-25 нанесли ракетный удар по пункту ВСУ в условиях воздействия РЭБ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях воздействия сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«После наведения на цель летчики выполнили пуски неуправляемых ракет С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что назначенная цель была уничтожена. Это подтвердили передовые авианаводчики. После поражения опорного пункта ВСУ штурмовики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Ранее Минобороны отчитывалось, что штурмовики Су-25 нанесли удары по подразделениям ВСУ на донецком направлении.