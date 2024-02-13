Студентка обнаружила скрытую камеру в ванной комнате

AsiaOne: в Малайзии девушка обнаружила скрытую камеру в ванной апарт-отеля

В Малайзии туристка нашла камеру, спрятанную в ванной комнате арендуемого ею жилья. Об этом сообщает AsiaOne.

23-летняя студентка отдыхала в городе Джорджтаун, штат Пенанг, и остановилась в апарт-отеле Straits Garden Suites. По ее словам, она принимала душ, когда заметила небольшое отверстие в коробке из-под осушителя для воздуха, которая стояла среди туалетных принадлежностей.

Она осмотрела коробку и обнаружила внутри скрытую камеру с разрешением 4K Ultra HD. Отмечается, что устройство было включено и работало, когда девушка его нашла. Студентка сразу вынула батарейки из камеры, а затем сообщила о произошедшем администрации Straits Garden Suites. Устройство забрал сотрудник апарт-отеля.

Вскоре студентка подала заявление в полицию. По просьбе правоохранителей работник апарт-отеля передал камеру девушке, чтобы та проверила ее содержимое. Студентка убедилась, что в памяти устройства нет фотографий и роликов с ее участием. Несмотря на это, она беспокоится, что камера снимала ее в реальном времени и передавала видео на другое устройство.

Ранее сообщалось, что в Индии студент-медик подглядывал за обнаженной женщиной в ванной комнате своего дома и попался. По версии полиции, он использовал скрытую камеру, чтобы снимать жертву, когда та мылась.