Студентка обнаружила скрытую камеру в ванной комнате
В Малайзии туристка нашла камеру, спрятанную в ванной комнате арендуемого ею жилья. Об этом сообщает AsiaOne.
23-летняя студентка отдыхала в городе Джорджтаун, штат Пенанг, и остановилась в апарт-отеле Straits Garden Suites. По ее словам, она принимала душ, когда заметила небольшое отверстие в коробке из-под осушителя для воздуха, которая стояла среди туалетных принадлежностей.
Она осмотрела коробку и обнаружила внутри скрытую камеру с разрешением 4K Ultra HD. Отмечается, что устройство было включено и работало, когда девушка его нашла. Студентка сразу вынула батарейки из камеры, а затем сообщила о произошедшем администрации Straits Garden Suites. Устройство забрал сотрудник апарт-отеля.
Вскоре студентка подала заявление в полицию. По просьбе правоохранителей работник апарт-отеля передал камеру девушке, чтобы та проверила ее содержимое. Студентка убедилась, что в памяти устройства нет фотографий и роликов с ее участием. Несмотря на это, она беспокоится, что камера снимала ее в реальном времени и передавала видео на другое устройство.
Ранее сообщалось, что в Индии студент-медик подглядывал за обнаженной женщиной в ванной комнате своего дома и попался. По версии полиции, он использовал скрытую камеру, чтобы снимать жертву, когда та мылась.