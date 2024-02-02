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02:17, 2 февраля 2024Из жизни

Женщина поймала подглядывавшего за ней в ванной студента

Фото: MicrostockStudio / Shutterstock / Fotodom

В Индии студент-медик подглядывал за обнаженной женщиной в ванной комнате своего дома и попался. Об этом сообщает News9Live.

Жертва 36-летнего Ибрагима снимала у него дом в городе Ченнай, штат Тамилнад. Она заметила в ванной странный предмет и отдала его мужу. Супруги пришли к выводу, что это скрытая камера, и обратились в полицию.

Ибрагима арестовали. По версии полиции, он использовал скрытую камеру, чтобы снимать женщину, когда та мылась.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина тайно снимал на видео обнаженных девушек в общежитии. Он установил скрытую камеру в ванной комнате, прикрепив ее к трубе.

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      Алиса Удовик
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