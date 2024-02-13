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21:23, 13 февраля 2024Россия

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа около 20:30 по московскому времени.

Днем 13 февраля Минобороны сообщило, что украинские беспилотники попытались атаковать российские территории Белгородской и Брянской областей. Три из них сбили над территорией Белгородской области, еще один — над Брянской.

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      Марина Совина
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