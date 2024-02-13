Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 13 февраля 2024Россия

В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин еще за один вид нарушений

В Госдуму внесли проект об эвакуации машин за нарушение правил перевозки детей

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин на штрафстоянку за нарушение правил перевозки детей. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Автором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду »Юрий Григорьев. В пояснительной записке от напомнил, что, согласно действующему законодательству, дети до семи лет должны перевозиться в автокреслах, а с 7 до 11 лет в автокресле либо с пристегнутыми ремнями безопасности. «После привлечения к ответственности водитель продолжает движение и, соответственно, снова нарушает правила перевозки детей», — подчеркивается в законопроекте.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В России заявили об огромных потерях ВСУ после удара «Искандерами» по Селидово

      Шабутдинова проверят на налоговые преступления

      Тейлор Свифт пришла на матч возлюбленного в наряде за 5,7 миллиона рублей

      Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

      Мощный пожар площадью в тысячу «квадратов» в российском доме попал на видео

      Принц Гарри и Меган Маркл предприняли попытку вернуть себе титул

      В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин еще за один вид нарушений

      В Госдуме отказались верить в различие западных и восточных ценностей

      Байден набрал десятки тысяч подписчиков в запрещенном приложении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше