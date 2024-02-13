В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин еще за один вид нарушений

В Госдуму внесли проект об эвакуации машин за нарушение правил перевозки детей

В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин на штрафстоянку за нарушение правил перевозки детей. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Автором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду »Юрий Григорьев. В пояснительной записке от напомнил, что, согласно действующему законодательству, дети до семи лет должны перевозиться в автокреслах, а с 7 до 11 лет в автокресле либо с пристегнутыми ремнями безопасности. «После привлечения к ответственности водитель продолжает движение и, соответственно, снова нарушает правила перевозки детей», — подчеркивается в законопроекте.