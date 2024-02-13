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18:49, 13 февраля 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о снарядном голоде ВСУ

Сальдо: ВСУ испытывают снарядный голод на херсонском направлении

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают снарядный голод на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«Украинские вооруженные формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для него случаях. Недостаток снарядов пытаются компенсировать дронами», — рассказал глава региона.

Сальдо отметил, что за прошедшие сутки на херсонском направлении отработала российская штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия и операторы дронов. «Наносились удары по противнику от Очакова до Днепровского водохранилища», — написал он.

Ранее аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс сообщил, что нехватка артиллерийских снарядов делает украинских солдат беззащитными перед огневой мощью России.

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      Алевтина Запольская
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