В ЛНР рассказали о пополнении спецбригады «Азов» женщинами

Марочко: женщины пополнили 12-ю спецбригаду «Азов» на кременском направлении

12-ю бригаду специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на сватовско-кременском направлении пополнили женщины. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В зону ответственности 12-й бригады спецназначения "Азов" прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины», — рассказал он.

Кроме того, Марочко отметил, что средний возраст поступивших на службу женщин составляет 35 лет. По его словам, перед пополнением спецбригады все они подписали контракт с минобороны Украины и получили воинско-учетные специальности в ходе обучения на одном из полигонов в центральной части страны.

В январе стало известно, что на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 находились минимум 12 представителей батальона «Азов». Их и еще 53 украинских военных везли для обмена пленными.