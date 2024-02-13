Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 13 февраля 2024Россия

В МЧС раскрыли детали пожара на заводе МиГ в Москве

МЧС: пожар на заводе МиГ охватывал 20 квадратных метров и уже ликвидирован
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Площадь пожара на московском заводе МиГ составляла около двадцати квадратных метров, а не 70 «квадратов», как сообщало издание Baza. Об этих подробностях возгорания рассказали в пресс-службе МЧС, заявление приводится в Telegram-канале министерства.

Кроме того, по сообщению спасателей, пожар вспыхнул не на заводе, а в двухэтажном выселенном здании.

«Горел мусор на 20 квадратных метрах. Сведений о пострадавших не поступало», — раскрыли детали инцидента в МЧС, добавив, что пожар был ликвидирован уже в 14:27.

Ранее сообщалось, что жители районов юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе. Позже выяснилось, что причиной вспышки стал полыхающий факел нефтеперерабатывающего завода.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше