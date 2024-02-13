В Москве кот спас ребенка от пожара

МЧС России: в Москве кот Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара

В московской квартире в Северном Измайлово кот по кличке Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«10-летний Георгий делал уроки, когда его стал хватать и царапать любимый питомец. Кот привел мальчика в другую комнату, где уже полыхала люстра», — говорится в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, мальчик после «предупреждения» кота о возгорании позвонил пожарным, а затем своей матери. Ребенок взял кота, вышел из квартиры, закрыл двери и оповестил соседей. После чего жильцы обесточили подъезд.

В МЧС сообщили, что на месте работали семь специалистов и две единицы техники спасателей. В результате никто не пострадал.

Ранее в Пластовском районе Челябинской области кошка по кличке Соня спасла несовершеннолетнюю хозяйку во время пожара в частном доме. Во время воспламенения родителей ребенка не было дома, а сама девочка спала и не чувствовал запаха дыма. Питомец же принялся изо всех сил скрестись в дверь комнаты и сумел разбудить ее. В результате ни кошка, ни девочка не пострадали.