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00:28, 14 февраля 2024Россия

В Москве заявили о бреши в ядерном щите США

Совбез России: ядерный щит США дал трещину
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Система контроля над ядерным вооружением в США дала брешь, заявил замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Его слова приводят «Известия».

По его словам, в США решение о применении ядерного оружия принимается президентом по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Однако из-за тайной госпитализации глава Пентагона Ллойда Остина в начале января вся система могла дать сбой.

«В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико», — отметил Попов.

В середине февраля Остин вновь угодил в больницу из-за проблем с мочевым пузырем.

1 января он был тайно госпитализирован из-за осложнений на фоне рака простаты, однако об этом было объявлено только 6 числа. О том, что Остин находится в больнице, какое-то время не знал и президент Джо Байден.

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      Марина Совина
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