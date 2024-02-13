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10:52, 13 февраля 2024Экономика

В России оценили выгодность банковских вкладов в юанях

Доходность вкладов в юанях выросла в 2023 в два раза

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Доходность вкладов в юанях выросла в 2023 год в два раза, в среднем до 2,5 процента, а максимальные ставки достигают 4,5 процента пишут «Известия» со ссылкой на «Банки.ру».

В то же время, хотя юань и стабильнее валюты РФ, более популярными среди россиян и выгодными для них на фоне ключевой ставки ЦБ в 16 процентов сейчас являются рублевые вклады, отмечается в материале.

Кредитные организации привлекают вложения в китайской валюте, спрос на которые сейчас выше у состоятельных клиентов, чтобы кредитовать в ней бизнес. Эксперты ожидают, что динамика ставок по вкладам в юанях, заменивших в роли твердой валюты ставшие «токсичными» доллары и евро, в дальнейшем во многом будет зависеть от потребностей в выдаче в ней займов.

В прошлом году суммарный объем денежных средств в юанях на счетах компаний и граждан в российских банках достиг отметки в 68,7 миллиарда долларов. По этому показателю китайская расчетная единица стала лидером среди иностранных валют. При этом объем кредитования юрлиц в юанях вырос сразу в 3,6 раза.

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      Дмитрий Воронин
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