В Сенате США призвали Палату представителей принять проект помощи Украине

Сенатор Шумер: Палата представителей должна принять проект помощи Украине

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Палата представителей должна принять проект помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Сенатор призвал лидеров нижней палаты Конгресса США поступить правильно и разрешить голосование. «Я уверен, что законопроект о помощи Украине, Израилю и другим союзникам на сумму 95 миллиардов долларов будет принят Палатой представителей при поддержке как республиканцев, так и демократов», — сказал он.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. За принятие проекта проголосовали 70 сенаторов, 29 — против.