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17:31, 13 февраля 2024Мир

В США заявили о неготовности пригласить Украину в НАТО на июльском саммите

Представитель США при НАТО: Украина не получит приглашения в альянс до июля

Фото: UK Parliament / Andy Bailey / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит не ожидает, что Украина получит приглашение в альянс на ближайшем саммите. Ее слова приводит Reuters.

«Что касается саммита [НАТО] этим летом, я не ожидаю, что Североатлантический альянс направит приглашение [Украине] на данном этапе», — заявила дипломат в преддверии встречи министров обороны НАТО.

Следующий саммит организации должен пройти в июле этого года в Вашингтоне. На прошлой встрече лидеров стран — участниц НАТО, прошедшей в июле 2023 года в Вильнюсе, было отмечено, что будущее Украины связано с членством в альянсе, но сроки вступления определены не были.

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Джулианн Смит при этом отметила, что за последний год было предпринято много шагов, чтобы только приблизить Украину к интеграции в НАТО и обеспечить стране поддержку на поле боя.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО нарастить помощь Украине. По его мнению, европейские страны должны оказывать поддержку стране в равных долях, наравне с Соединенными Штатами.

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      Дмитрий Попов
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