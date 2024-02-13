В Таллине заявили о попытках России подорвать безопасность Эстонии

Депутат Михкельсон: Россия пытается подорвать безопасность Эстонии

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск, чтобы подорвать безопасность республики. Об этом заявил глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, передает РИА Новости.

«Мы должны, с одной стороны, спокойно отнестись к известиям об этих шагах, но и отдавать себе отчет в том, что объявление в розыск премьера Каллас — это хорошо спланированная акция против нас, направленная на подрыв нашей безопасности», — отметил он в ходе заседания парламента.

По словам депутата, Россия и ранее предпринимала попытки вмешиваться в политику различных западных стран. Он подчеркнул, что Таллин должен действовать совместно с союзниками, чтобы избежать «успешной враждебной деятельности в направлении Эстонии».

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск 13 февраля. Сообщение об этом опубликовало МВД России.