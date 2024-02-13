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08:50, 13 февраля 2024Мир

В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов

Анкара: визит Путина состоится после выборов в России и Турции
СюжетВыборы в Турции

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборов в обеих странах. Такую надежду выразил источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет», — уточнили в администрации.

Отмечается, что выборы президента России назначены на 15-17 марта. В Турции 31 марта пройдут выборы в местные органы самоуправления.

Визит российского лидера в Турцию должен был состояться в феврале. Путин также должен был провести переговоры с Эрдоганом, в ходе которых планировалось обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Украине, в секторе Газа, а также дорожную карту по газовому хабу.

Ранее стала известна причина переноса встречи двух президентов. Уточнялось, что поездка Путина в Турцию отложена из-за календаря проведения выборов президента в России.

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      Дарья Балацкая
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