В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов

Анкара: визит Путина состоится после выборов в России и Турции

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборов в обеих странах. Такую надежду выразил источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет», — уточнили в администрации.

Отмечается, что выборы президента России назначены на 15-17 марта. В Турции 31 марта пройдут выборы в местные органы самоуправления.

Визит российского лидера в Турцию должен был состояться в феврале. Путин также должен был провести переговоры с Эрдоганом, в ходе которых планировалось обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Украине, в секторе Газа, а также дорожную карту по газовому хабу.

Ранее стала известна причина переноса встречи двух президентов. Уточнялось, что поездка Путина в Турцию отложена из-за календаря проведения выборов президента в России.