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08:06, 13 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о ликвидации элитного офицера ВСУ

Рогов: в зоне СВО ликвидировали элитного офицера ССО «Восток» ВСУ Литюгу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале заявил о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидировали элитного офицера Сил специальных операций (ССО) «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Андрея Литюгу с позывным Хабиб.

По словам чиновника, военнослужащий принимал участие в конфликте на Донбассе с марта 2014 года.

Рогов уточнил, что в 2022 году Литюга командовал группой спецназа, которая брала город Балаклею в Харьковской области.

Харьковской операцией в 2022 году руководил генерал Александр Сырский, которого 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.

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