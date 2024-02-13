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17:24, 13 февраля 2024Мир

Власти Палестины резко ответили на призыв Байдена к реформам

Министр соцразвития Палестины: США должны исправлять себя, а не указывать нам

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр социального развития Палестины Ахмад Мадждалани в комментарии «Ленте.ру» резко ответил на призыв президента США Джо Байдена к реформам Палестинской национальной администрации (ПНА) для создания палестинского независимого государства. Он заявил, что реформы нужны не ПНА, а самим США.

«Такие заявления — попытка представить дело так, что решение проблемы заключается в проведении внутренних реформ в палестинском руководстве. Администрация США пытается избежать признания в том, что проблема — это израильская оккупация. Проблема в американской политике, они себя должны исправлять, а не указывать нам, что делать», — сказал политик на полях XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Министр подчеркнул, что реформы могут быть только внутренним решением самих палестинцев, в соответствии с интересами народа, на основе планов самого палестинского руководства, а не американских властей.

Ранее американский лидер заявил, что ПНА должна быть реформирована и готова строить независимое государство. По словам Байдена, она должна эффективно обеспечивать потребности палестинцев как на Западном берегу, так и в Газе.

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      Семен Александров
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