Военкор рассказал о потерях украинской армии

Военкор Ткач: мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение ВСУ на полгода

Мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение ВСУ на полгода, такую точку зрения высказал военкор Василий Ткач в беседе с Ura.ru. Таким образом он прокомментировал новости украинских СМИ о том, что украинской армии необходимо еще как минимум 250 тысяч человек.

По его словам, ВСУ теряет в месяц до 30 тысяч человек. «250 тысяч [мобилизованных] на полгода хватит. Как раз к этому времени в США пройдут выборы президента. Может это с этим связано, что надо задержаться до того момента, как они надеются, Джо Байдена опять изберут», — сказал Ткач.