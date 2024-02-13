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14:36, 13 февраля 2024Культура

Звезда фильма «Эскортница» Старшенбаум родила второго ребенка

Актриса Анна Старшенбаум сообщила, что родила второго ребенка

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российская актриса и звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала карточку новорожденного сына, которого Старшенбаум и ее партнер спортсмен Даниил Наумов решили назвать Эриком. Ребенок появился на свет в столичной Центральной клинической больнице 11 февраля.

«Добро пожаловать в наш мир, чудо сонное», — написала артистка.

Звезда «Эскортницы» воспитывает 12-летнего сына Ивана от бывшего супруга актера Алексея Бардукова. Пара заключила брак в 2009 году, а в 2017-м артистка заявила, что разводится. В марте 2023-го стала известно, что Старшенбаум состоит в отношениях с Наумовым.

Ранее сообщалось, что российская певица и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия станет матерью в третий раз.

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      Анастасия Астахова
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