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16:11, 14 февраля 2024Экономика

Российские товары назвали дозревшими для использования кириллицы

Глава Минпромторга Мантуров призвал отказаться от латиницы в названии брендов
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Промышленность России уже достаточно созрела, чтобы отказаться от латиницы в названии отечественных брендов и перейти на кириллицу. Об этом на Дне промышленности в рамках выставки «Россия» заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «Коммерсантъ».

Чиновник подчеркнул, что не сомневается в появлении в ближайшие годы новых российских брендов, потому что уже есть множество компаний, производящих продукцию мирового уровня, а в каком-то отношении и лучше глобальных конкурентов. Примеры таких компаний министр не привел.

«Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице», — посетовал Мантуров. По его мнению, уважение к стране и родному языку должно изменить этот подход. Он попросил считать свою точку зрения «посылом к маркетологам и главам компаний».

На том же мероприятии министр сообщил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в 2023 году упал на 23 процента, до 146,3 миллиарда долларов. В 2021 году, последнем до ужесточения санкций, объем ННЭ составлял 194,2 миллиарда долларов, причем основной вклад был внесен металлургией, химической промышленностью и машиностроением.

По словам Мантурова, причиной такой динамики стало временное снижение объемов поставок, что связано с объективными причинами. Если учитывать таможенные данные по таким категориям ННЭ, как зерновые, удобрения и металлургия, то основное падение пришлось на произведенные в России товары.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил, что перевод названий моделей автомобилей Lada на кириллицу обойдется дорого и дополнительно ударит по экспорту. Он объяснил, что в советские годы написание Lada ввели для улучшения узнаваемости бренда за рубежом.

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      Платон Щукин
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