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15:25, 14 февраля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» спрогнозировал резкий рост отечественного авторынка

«АвтоВАЗ» в 2024 году спрогнозировал рост авторынка РФ на 15-20 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2024 году может резко вырасти — на 15-20 процентов, до 1,3-1,35 миллиона штук. Об этом в ходе форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» заявил вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что такие показатели вполне достижимы, так как на авторынке сейчас сложились хорошие условия по предложению для покупателя. «Количества автомобилей на складах достаточно, выбрать можно из большого количества моделей», — объяснил Костромин.

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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) также ожидает рост авторынка России до 1,3 миллиона единиц (с учетом параллельного импорта). В организации предположили, что при наличии положительно влияющих факторов результат может быть и выше. Специалисты АЕБ подсчитали, что в 2023 году в стране было продано 1 127 856 легковых и легких коммерческих автомобилей.

Ранее эксперты ГК «Автодом» рассказали россиянам, что с начала года цены на автомобили прекратили рост и практически не изменились. По их словам, из-за профицита предложения китайских марок дилеры будут готовы предлагать покупателям выгодные условия и привилегии и 2024 год может стать удачным временем для покупки авто из КНР.

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