Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за высказываний о НАТО

Президент США Джо Байден обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в преклонении перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает The Associated Press (AP).

В специальном видеообращении Байден раскритиковал высказывания Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО в случае невыполнения нормы расходов на оборону. Он назвал подобные заявления стыдными и неамериканскими.

«Ни один другой президент в нашей истории никогда не преклонялся перед Путиным», — заявил действующий американский лидер. Он добавил, что рассматривает НАТО как священное обязательство, в то время как его предшественник считает альянс обузой. Байден также заявил, что в случае конфликта с Россией во время его президентского срока США будут защищать «каждый дюйм территории альянса».

Ранее издание Politico указало на способы возможного подрыва работы НАТО Трампом после его избрания на пост президента. Как отмечается, при избрании на второй срок он может значительно сократить участие США в альянсе, даже без выхода из блока.