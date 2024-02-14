Бывший военный ВСУ Камынин: командование получает выгоду от гибели солдат

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) процветает коррупция, а офицеры и командование получают выгоду от гибели простых солдат. Об этом во время допроса рассказал бежавший боец украинской армии Андрей Камынин, пишет РИА Новости.

«Парадоксально то, что если человек пошел выполнять задание и погиб, то комбат не сообщает [об этом]. У меня есть пример: (...) друг подорвался, и комбат не сообщил родственникам (...). Три месяца за него получал деньги, а сказал, что они пошли выполнять задание и без вести пропали. И так делается постоянно», — заявил военный.

Он добавил, что солдаты украинской армии получают мизерное обеспечение и вынуждены сами закупать для себя экипировку.

Ранее Камынин также рассказал об отношении спецслужб Украины к лояльным России людям. По его словам, силовые ведомства целенаправленно отлавливают таких граждан.