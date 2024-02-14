Германия впервые с конца холодной войны выполнила план по расходам на НАТО

Reuters: ФРГ впервые с 1990-х довела расходы на НАТО до целевых двух процентов

Власти Германии в текущем году достигнут цели по расходованию двух процентов от ВВП страны на оборону, что предусмотрено требованиями для всех стран НАТО. Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ сообщает Reuters.

В последний раз Берлин выполнял это условие в начале 1990-х годов, но в целом после завершения холодной войны страна позволяла себе сокращение оборонных расходов. Точная сумма трат не называется, но за счет регулярных и специальных бюджетных ассигнований будет выделено 71,8 миллиарда евро.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи министров обороны стран Североатлантического альянса отметил, что целевого показателя в два процента достигнут уже 18 его участников.

Расходы Германии на оборону резко выросли после начала боевых действий на территории Украины. В декабре немецкий концерн Rheinmetall сообщил о планах поставки десятков тысяч артиллерийских снарядов Украине в 2025 году.

Также на этой неделе начато строительство нового предприятия, которое позволит выпускать 200 тысяч снарядов в год. К 2025 году компания намерена увеличить выпуск снарядов до 700 тысяч в год.