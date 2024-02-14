Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

Влюбленность с первого взгляда существует, а определить ее можно по нескольким очевидным признакам, рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Признаки этого чувства она перечислила в беседе с Mirror.

Один из главных признаков симпатии с первого взгляда, по ее словам, — подсматривание, когда кажется правильным отвернуться, но импульс посмотреть на человека снова слишком силен. Также, по словам Джеймс, о возможной любви с первого взгляда говорит копирование движений другого человека и легкие прикосновения к собственным волосам, шее или плечам. «Самые ясные сигналы флирта подаются, когда человек вас слушает. Если человек поддерживает зрительный контакт, смотрит на губы и потом снова на глаза — он тоже интересуется вами и, может быть, намекает на поцелуй», — уточнила она.

Кроме того, если человек сперва поддерживал визуальный контакт, а после резко повернулся спиной и начал смотреть на что-то другое, это может говорить о том, что он снова пытается привлечь внимание того, кто ему понравился. Об этом также, продолжила Джеймс, говорит улыбка глазами и взгляд вниз. «Если вы начинаете отвечать на попытки установить зрительный контакт, а человек вдруг смотрит вниз и склоняет подбородок на пару секунд, а после поднимает голову, смотрит на вас и нежно улыбается, то это яркий признак интереса или, может быть, чего-то более серьезного», — заключила она.

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