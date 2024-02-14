Эксперт рассказал об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Харьковской области

Марочко: российская авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ в поселке Боровая

Российская авиация уничтожила временный пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Боровая в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Украинское подразделение располагалось в местном Доме культуры, о чем узнали российские разведорганы. «Данная информация была оперативно передана в штаб командования, после чего была проведена доразведка», — рассказал эксперт.

Марочко добавил, что данные подтвердили Воздушно-космические силы (ВКС) России. Уничтожение пункта дислокации осуществили с помощью модернизированных авиабомб.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Запад» ударили по тыловым позициям ВСУ на купянском направлении. Им удалось уничтожить укрепления и склад боеприпасов. Для их обнаружения использовалась воздушная разведка.